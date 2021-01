Xbox Live Gold abonelerine şubatta sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu

Şubat ayında, Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Microsoft'un açıklamasına göre, platformdaki oyunseverleri şubat ayında 5 farklı oyun bekliyor.

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Xbox Live Gold abonelerinin şubat ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Ocak ayında Little Nightmares ve Dead Rising isimli iki oyunu ücretsiz sunan Microsoft, şubat ayında ise bu sayıyı beşe çıkardı.

XBOX LIVE GOLD ŞUBAT AYI OYUNLARI

Xbox Live Gold aboneleri şubat atında Gears 5, Resident Evil, Dandara: Trials of Fear Edition, Breakdown ve Indiana Jones and the Emperor's Tomb oyunlarına ücretsiz olarak sahip olabilecek.





Oyunların ücretsiz olacağı tarihler ise şu şekilde: