Xiaomi, 200W süper hızlı şarj teknolojisini erteledi

Xiaomi, telefonları 8 dakikada tam şarj edebilecek 200W HyperCharge teknolojisini gelecek yıla kadar kullanıma sunmayacak.

Her ne kadar son yıllarda daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıksa da bu durum uzun şarj ömrü için tek başına yeterli olmuyor.

Bu nedenle Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda hızlı şarj konusunda çıtayı bir üst seviyeye çıkarmış; 120 watt kablosuz ve 200 watt kablolu şarj teknolojilerini tanıtmıştı.

8 DAKİKADA TAM ŞARJ

200 watt hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefonu yalnızca 8 dakikada tamamen şarj edebiliyor.

Tanıtım sırasında Mi 11 Pro kullanan yetkililer, telefonu 44 saniyede yüzde 10, 3 dakikada ise yüzde 50 şarj etmeyi başarmıştı.

Xiaomi'den 200W hızlı şarj teknolojisi - VİDEO

GELECEK YILA KADAR ERTELENDİ

Şirket, 200W hızlı şarj destekli yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini bu yılın ikinci yarısında satışa sunmayı planlıyordu. Ancak görünüşe göre Çinli şirketin biraz daha zamana ihtiyacı var.

Çinli kaynaklar, bu teknolojinin gelecek yılın ortalarında üretime girecek Mi 12 Ultra modelinde karşımıza çıkacağını söylüyor.

200W HyperCharge teknolojisi her ne kadar etkileyici olsa da büyük bir maliyetle geliyor. Yapılan araştırmalar, bu teknolojinin pil ömrünü yüzde 20 oranında daha hızlı azaltacağını gösteriyor.

Bu nedenle Xiaomi, bu sorunları ortadan kaldırmak için gelecek yıla kadar bekleyecek.

Xiaomi'nin şu anki amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 11, 115W şarj desteği ile satılıyor. Ayrıca geçen yıl piyasaya sürülen Mi 10 Extreme Commemorative Edition, 180W şarjı destekliyor.