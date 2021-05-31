Xiaomi, 2023'e kadar Apple ve Samsung'u geçmek istiyor

Xiaomi, 2023'e kadar Apple ve Samsung'u geçmek istiyor

Xiaomi, Apple ve Samsung'u geçerek 2023 yılına kadar dünyanın en büyük akıllı telefon tedarikçisi olmayı planlıyor.

Son yıllardaki hızlı çıkışıyla akıllı telefon pazarında üst sıralara tırmanan Çinli şirket Xiaomi, ABD'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımları da fırsat bilerek zirveye oynuyor.

Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Redmi markasının başkanı Liu Weibing, şirketin akıllı telefon pazarındaki büyük hedeflerini açıkladı.

Weibing, Xiaomi'nin 2023 yılına kadar Apple ve Samsung'u geçerek dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi olmak istediğini söylüyor.

"2021 ORTASINDA APPLE'I GEÇECEĞİZ"

Xiaomi, ilk çeyrek verilerine göre akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple'ın ardından üçüncü sırada. Liu Weibing, bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda Apple'ı geçerek Samsung'u zorlayacaklarını söylüyor.

2021'in ilk 3 ayında Samsung 76,5 milyon, Apple 52,4 milyon ve Xiaomi 49 milyon telefon satmıştı. Bu nedenle Xiaomi ve Apple arasındaki fark her an kapanabilir.

Ayrıca Xiaomi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 62 büyüyerek rakiplerine bir adım daha yaklaştı.

Xiaomi; Rusya, İspanya, Polonya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, Litvanya, Malezya, Hindistan, Nepal, Myanmar ve Kolombiya gibi birçok ülkede en çok satan marka konumunda.