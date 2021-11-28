Xiaomi, Çin'de otomobil fabrikası açıyor

Xiaomi'nin, yıllık 300 bin araç üretim kapasitesiyle Pekin'de otomobil fabrikası açacağı duyuruldu.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Çinli teknoloji devi, elektrikli araç biriminin resmi ticari kaydını geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştı.

İLK FABRİKA ÇİN'DE AÇILIYOR

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, elektrikli araç birimi için Pekin'de yılda 300 bin araç üretebilecek bir tesis kuracağını duyurdu.

Fabrika iki aşamada inşa edilecek ve Xiaomi ayrıca, otomobil biriminin genel merkezini, satış ve araştırma ofislerini Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde inşa edecek.

2024'TE SERİ ÜRETİM BAŞLAYACAK

Hükümet destekli ekonomik kalkınma ajansı Beijing E-Town, tesisin 2024'te seri üretime başlayacağını duyurdu. Xiaomi başkanı Lei Jun da daha önce üretim için 2024 yılını işaret etmişti.

XIAOMI'NİN SEKTÖRDE HEDEFİ BÜYÜK

Elektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.