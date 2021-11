Xiaomi, ikinci otomobil şirketini kurdu

Otomotiv pazarına girme çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, ikinci elektrikli araç geliştirme şirketini kurduğunu açıkladı.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Çinli teknoloji devi, elektrikli araç biriminin resmi ticari kaydını tamamladığını ve otomotiv sektörüne girişindeki son kilometre taşını da geride bıraktığını duyurmuştu.

İKİNCİ ŞİRKET DE KURULDU

Xiaomi Automobile Co. Ltd. isimli ilk otomobil şirketini kuran Xiaomi, şimdi de Xiaomi Automobile Technology Co. Ltd. adlı ikinci bir şirket daha kurdu.

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun'un yetkili olarak atandığı şirketin kayıtlı sermayesi, 1 milyar yuan (157 milyon dolar) olarak açıklandı.

Şirketin faaliyet alanları arasında elektrikli araç üretimi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi yer alıyor.

XIAOMI'NİN SEKTÖRDE HEDEFİ BÜYÜK

Elektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.