Xiaomi yeni akıllı gözlüğünü tanıttı: İşte özellikleri

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Xiaomi, giyilebilir teknoloji ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, MIJIA Smart Audio Glasses 2 adını verdiği yeni akıllı gözlüğünü tanıttı.

26 Mart'ta satışa sunulacak olan gözlük, yaklaşık 140 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Yeni model, tasarım, dayanıklılık ve ses kalitesi alanlarında önemli iyileştirmeler sunuyor.

HAFİF VE ERGONOMİK TASARIM

MIJIA Smart Audio Glasses 2, sadece 27,6 gram ağırlığıyla piyasadaki en hafif akıllı gözlüklerden biri olarak öne çıkıyor.

Önceki modele göre yüzde 30 daha ince olan 5 mm'lik sap kalınlığı, uzun süreli kullanımda bile rahatlık sağlıyor. Ultra esnek menteşe sistemi, 15 bin bükülmeye kadar dayanıklılık sunarken, ikinci nesil hızlı lens değiştirme mekanizması da tek elle lens değiştirme kolaylığı sağlıyor.

Kullanıcılar, metal ve titanyum gibi farklı malzemelerden üretilen 5 farklı çerçeve stili arasından seçim yapabiliyor.

GELİŞMİŞ SES KALİTESİ VE ÖZELLİKLER

Çoklu joystick kontrolü sayesinde her bir ses cihazı, çerçevenin içine yerleştirilmiş dört mikrofona yanıt verebiliyor.

Gürültü izolasyon teknolojisi, kullanıcılara daha iyi bir dinleme deneyimi sunarken, ters ses dalgaları da sessizlik sırasında istenmeyen ses parlamalarını engelliyor.

Sesli asistan, ses kaydı ve anında ses paylaşımı gibi özellikler de MIJIA Smart Audio Glasses 2'nin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Ayrıca, IP54 sertifikası sayesinde gözlük, toza ve su sıçramalarına karşı da dayanıklı.

UZUN PİL ÖMRÜ VE HIZLI ŞARJ

Xiaomi, yeni akıllı gözlüğünde pil ömrüne de önem vermiş. Tek bir şarjla 12 saate kadar müzik dinleme veya 9 saate kadar konuşma imkanı sunan MIJIA Smart Audio Glasses 2, 10 dakikalık şarjla 4 saatlik kullanım sağlayabiliyor.