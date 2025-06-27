Xiaomi'den yeni katlanabilir telefon: MIX Flip 2 tanıtıldı

Xiaomi, dün düzenlediği bir etkinlikle yeni katlanabilir kapaklı akıllı telefonu MIX Flip 2'yi resmen duyurdu.

Haftalardır devam eden tanıtımların ardından gelen lansman, cihazın etkileyici özelliklerini ve rekabetçi fiyatını gözler önüne serdi.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE DAHA BÜYÜK BATARYA

Yeni Xiaomi MIX Flip 2, gücünü Snapdragon 8 Elite yonga setinden alıyor ve performansı yüksek tutmak için çift buhar odalı bir soğutma sistemine sahip.

Cihazın bataryası da bir önceki nesle göre önemli ölçüde büyüyerek 5.165 mAh kapasiteye ulaşmış durumda.

Telefon, 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Her ikisi de 120Hz yenileme hızına sahip olan 6,86 inçlik katlanabilir ana ekran ve büyütülmüş kapak ekranı, akıcı bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Kamera tarafında da önemli bir değişiklik var. Xiaomi MIX Flip 2, 50MP çözünürlüğünde (OV50E sensörlü) bir ana kameraya ve makro çekim yeteneklerine sahip 50MP'lik bir ultra geniş açılı kameraya sahip.

Ön tarafta ise 4K video kaydı yapabilen 32 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Telefon dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip başlangıç modelinin fiyatı Çin'de yaklaşık 715 euro olarak belirlendi.