Xiaomi'nin son güncellemesi telefonları bozuyor: Dağıtım durduruldu Xiaomi'nin son paylaştığı MIUI güncellemesinin, akıllı telefonları bozduğu ortaya çıktı. Şirket, acil olarak güncellemenin dağıtımını durdurmak zorunda kaldı.

ensonhaber.com

Ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI arayüzünün yerini alması için geliştirilen HyperOS yazılımını tanıtmıştı.

Xiaomi, akıllı telefonlarında artık HyperOS yazılımını kullanıyor. Ancak şirket, eski telefonları için zaman zaman MIUI güncellemesi yayınlıyor.

Yeni güncelleme telefonları bozdu

MIUI kullanan telefonlar için paylaşılan yeni bir güncelleme, bazı büyük sorunları beraberinde getirdi.

Birçok ülkeden kullanıcı, güncellemenin telefonları ''bozduğunu'' ve kullanılamaz hale getirdiğini rapor etti.

Xiaomi güncellemeyi durdurdu

Şikayetlerin ardından Xiaomi, güncellemenin dağıtımını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Daha sonra yapılan kontrollerde, söz konusu güncellemenin telefonları yeniden başlatma döngüsüne soktuğu belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamada, HyperOS çalıştıran cihazlar için tasarlanan bir uygulamanın, yanlışlıkla MIUI telefonlara gönderildiği ve bunun da soruna yol açtığı bildirildi.

Etkilenen kullanıcıların, en yakın destek kanalından yardım almaları tavsiye ediliyor.