Google, 2025 yılında milyonlarca zararlı Android uygulamasını engelledi

Teknoloji devi, "AI tabanlı çok katmanlı koruma" sistemlerinin kötü niyetli geliştiricileri caydırdığını ve uygulama güvenliğinde yeni bir dönem başladığını açıkladı.

Şirket, her uygulama üzerinde 10 binden fazla güvenlik kontrolü gerçekleştirerek yayın sonrası denetimlerini de sıkılaştırdı.

Üretken yapay zeka modelleri, insan incelemecilerin kötü amaçlı yazılım kalıplarını çok daha hızlı tespit etmesine olanak tanıyor.

Bu sayede Google, 2025 yılında 255 bin uygulamanın kullanıcı verilerine aşırı erişim sağlamasını engelleyerek gizliliği koruma altına aldı.

PUAN BOMBALAMASINA KARŞI ÖNLEM

Google, uygulama puanlarını manipüle etmeye yönelik 160 milyon spam değerlendirmeyi engelleyerek dürüst geliştiricileri korudu.

Bu müdahale ile hedef alınan uygulamaların ortalama puanlarında yaşanabilecek 0,5 yıldızlı düşüşlerin önüne geçildi.

Android savunma sistemi Play Protect, 27 milyondan fazla yeni kötü amaçlı yazılımı tespit ederek 2,8 milyar cihazda koruma sağladı.

Ayrıca güvenli olmayan kaynaklardan yapılan 266 milyon "yan yükleme" girişimi de sistem tarafından başarıyla durduruldu.