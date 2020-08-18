Yapay zeka ile oluşturulan blog, teknoloji haber ağında ilk sıraya çıktı

Bir üniversite öğrencisi tarafından açılan ve yalnızca yapay zeka tarafından oluşturulan metinlerin yer aldığı internet blog sitesi, teknoloji haber ağı Hacker News'te birinci sıraya yerleşti.

Son zamanlarda hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başlayan yapay zeka teknojileri, artık ayırt edilemeyen metin girişleri de yapmaya başladı.

Bunun bir örneği de üniversite öğrencisi Liam Porr'dan geldi. Porr, insan elinden çıkmış gibi metinler yazan GPT-3 yapay zeka aracını kullandı ve bir blog sitesi açtı.

Web sitesinde yalnızca bu yapay zekanın ürettiği metinleri yayınlayan üniversite öğrencisi, içerikleri insanlar tarafından oluşturulmuş gibi gösterdi.

TEKNOLOJİ AĞINDA İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Amacı yalnızca insanların bu durumu fark edip etmeyeceklerini öğrenmek olan Liam Porr, tamamı yapay zekanın yazdığı içeriklerden oluşan Adolos isimli bloguyla, sosyal haber ağı Hacker News'te 1. sıraya yükseldi.

MIT Technology Review’a açıklamalarda bulunan Porr, GPT-3 ile insan yazımına benzer metinler oluşturmanın çok kolay olduğunu söyledi.

GPT-3 NEDİR

Açılımı Generative Pre-Training Transformer 3 olan GPT-3, Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulan OpenAI şirketinin üzerinde çalıştığı bir yapay zeka teknolojisidir.

GPT-3'ü en basit anlatımla doğal dil işleme sinir ağı olarak tanımlamak mümkün. Bir dil öngörücü olan ürün, beslediğiniz içeriğin ardından neyin gelmesi gerektiğini tahmin ediyor ve komutlarınızı hayata geçiyor.

1 milyar dolardan fazla bir yatırımla hayata geçirilen bu teknoloji; şiir yazabiliyor, metin çevirebiliyor, diyalog kurabiliyor ve soyut sorulara bile cevap verebiliyor.

İlk olarak GPT adıyla yayımlanan algoritmada 110 milyon ayarlanabilir parametre varken, bu sayı GPT 2'de 1,5 milyara çıkmıştı. GPT-3'te ise 175 milyar parametre var.