Yapay zeka, kutuplardaki buz erimesini tahmin edecek

Bilim insanları, kutuplardaki deniz buzullarının erimesini tahmin edebilecek bir yapay zeka geliştirdi.

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın ortalama sıcaklıkları her geçen yıl artmaya devam ederken, kutup bölgelerindeki buzullar da hızla eriyor.

Eriyen buzullar nedeniyle endişeli olan bilim insanları, yeni tahmin yöntemleri geliştirerek erken uyarı sistemini hayata geçirmeye çalışıyor.

British Antarctic Survey (BAS) ve The Alan Turing Institute tarafından yönetilen bir uluslararası araştırma ekibi, Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzlarının erime ihtimalini tahmin edebilen bir yapay zekâ sistemi geliştirdi.

Uzmanlara göre IceNet isimli bu sistem, iklim değişikliği nedeniyle olan deniz buzu erimeleri hakkında daha kesin tahminler sağlayarak erken uyarı sistemlerini önemli ölçüde geliştirecek.

BUZULLAR HIZLA ERİYOR

Kuzey ve Güney kutuplarında bulunan ve donmuş deniz tabakaları olan deniz buzulları hakkında tahmin yürütmek oldukça zor.

Ancak araştırmacılar, son 40 yılda deniz buzunun sıcaklıklara karşı artan duyarlılığı sebebiyle Arktik deniz buzu alanının yarı yarıya eridiğini tespit etti. Bu da Büyük Britanya’nın yaklaşık olarak 25 katı büyüklüğünde bir alana denk geliyor.

Bu olayın yaşanmasının en büyük sebebi de tahmin edebileceğiniz gibi iklim değişikliği.

Yapay zeka sistemi IceNet ise, gelecekte yaşanabilecek olan erimeleri tahmin ederek daha erken önlemler alınmasına yardımcı olacak.

Ayrıca yeni yapay zeka, deniz buzu erimelerini iki ay önce tahmin etmede yüzde 95 başarı oranı sağlıyor.

IceNet, buzullardaki erimeleri tahmin etmek için onlarca yıllık uydu verilerini binlerce yıllık iklim simülasyon verileriyle birleştirerek inceliyor. Bu da onu geleneksel tahmin çalışmalarından daha hızlı yapıyor.