Yaşam ihtimali var: Mars'ta antik bir gölün varlığı doğrulandı NASA, Mars yörüngesindeki uyduları ve yüzeydeki Perseverance keşif aracının, Mars'ta "Jezero Krateri" adı verilen havzada antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler topladığını bildirdi.

AA & Ensonhaber

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

Mars'taki gölün varlığına dair kanıt toplandı

NASA, yörüngedeki uyduları ve Perseverance keşif aracının, Mars'ta "Jezero Krateri" adı verilen havzada antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler topladığını duyurdu.

Robotik gezicinin bulguları, bilim insanlarının Mars'ın bazı yerlerinin bir zamanlar suyla kaplı olduğunu ve mikrobiyal yaşamı barındırmış olabileceğine ilişkin yaklaşımlarını doğruluyor.

NASA, Kızıl gezegendeki 60'tan fazla aday bölgeyi dikkatle inceleyen görev ekibi ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının önerileri çerçevesinde, 49 kilometre boyutunda olan ve barındırdığı deltalardan dolayı Jezero Kraterini Perseverance'ın iniş alanı olarak belirledi.

Bilim insanları, yıllardır bölgenin uzun geçmişte suyla dolu olduğunu ve antik bir nehre ev sahipliği yaptığını belirtiyor.

Perseverance'ın verileri, 3,5 milyar yıldan fazla bir süre önce nehir kanallarının krater duvarının üzerinden taşarak göl oluşturduğuna işaret ediyor.

Yaşam ihtimali var

Bilim insanlarının suyun çevredeki kil minerallerini krater gölüne taşıdığına dair kanıtlar keşfettiği belirtilirken, bu dönemde Jezero'da mikrobiyal yaşamın olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgenin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini inceleyecek bilim insanları, geçmiş yaşamın izlerini keşfetmek için Mars kaya ve toprağından örnekler toplayacak.