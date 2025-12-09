Yıllardır beklenen özellik WhatsApp'a geliyor: Eski mesajlar okunabilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği kritik bir özelliği grup sohbetlerine entegre etmeye hazırlanıyor.

Meta bünyesinde geliştirilen bu yenilik, gruplara sonradan dahil olan kişilerin yaşadığı bilgi eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

SON 24 SAATLİK GEÇMİŞ PAYLAŞILACAK

Geliştirilen sistem sayesinde grup yöneticileri, isteğe bağlı olarak yeni katılan üyelerin eski mesajları görmesine izin veren bir seçeneği aktif edebilecek.

Bu özellik sınırsız bir erişim sağlamayacak ve yeni üyeler sadece gruba katılmadan önceki son 24 saatte yapılan konuşmaları görüntüleyebilecek.

İOS VE ANDROID İÇİN TEST AŞAMASINDA

WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan bu özellik, şu anda hem iOS hem de Android platformlarında test ediliyor.

Yeni üyelerin konuşmalara yabancılık çekmesini önleyecek olan güncellemenin genel kullanıma ne zaman sunulacağı konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.