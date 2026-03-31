YouTube için Android Auto desteği kullanıma sunuldu

Popüler video paylaşım platformu YouTube, Android uygulaması üzerinden Android Auto desteğini resmi olarak başlattı.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, sürüş esnasında arka planda çalan içeriklerin temel medya kontrollerine kolayca erişebilecek.

VİDEO İZLEME DEĞİL SADECE SESLİ KONTROL İMKANI

Yeni güncelleme, Android Auto ekranında tam kapsamlı bir YouTube uygulaması sunmuyor ve araç ekranından video oynatmaya izin vermiyor.

Sistem sadece gösterge panelindeki medya widget'ı üzerinden içerikleri durdurma, başlatma veya direksiyon kontrollerini de kullanarak bir sonraki videoya geçme gibi işlevlerin kullanılmasına olanak tanıyor.

KULLANIM İÇİN PREMIUM ABONELİK ŞARTI ARANIYOR

Özellikle podcast veya sesli içerik dinlemeyi seven sürücüler için büyük bir kolaylık sağlayan bu altyapının tam sürüme ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Ayrıca bu arka plan oynatma işlevinden faydalanabilmek için YouTube Premium veya Şubat 2026'da kullanıma sunulan Premium Lite planına abone olmak gerekiyor.