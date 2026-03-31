Uzayda aniden konuşamaz hale gelen astronotun sırrı çözülemiyor

NASA'nın ilk tıbbi tahliyesine yol açan olayın merkezindeki astronot Mike Fincke, uzayda aniden hastalanmasının nedeninin doktorlar tarafından hala bulunamadığını açıkladı.

Dört kez uzaya çıkan 59 yaşındaki astronot, uzay yürüyüşüne hazırlanırken akşam yemeği sırasında aniden konuşma yetisini kaybettiğini ve ekibinin acil müdahalede bulunduğunu belirtti.

20 DAKİKALIK GİZEMLİ OLAY

Emekli Hava Kuvvetleri albayı olan Fincke, herhangi bir acı hissetmediği bu beklenmedik durumun yaklaşık yirmi dakika sürdüğünü ve sonrasında tamamen normale döndüğünü ifade etti.

Doktorlar kalp krizi ve boğulma ihtimallerini kesin olarak elerken, sorunun astronotun uzayda geçirdiği toplam 549 günlük ağırlıksız ortamla bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ İPTAL EDİLDİ VE ERKEN DÖNÜŞ YAPILDI

Yaşanan bu acil tıbbi durum nedeniyle Fincke'nin onuncu, ekip arkadaşı Zena Cardman'ın ise ilk uzay yürüyüşü iptal edilmek zorunda kaldı.

Sağlık endişeleri üzerine astronotlar planlanandan bir aydan fazla bir süre önce, 15 Ocak tarihinde SpaceX Crew-11 kapsülüyle Dünya'ya dönerek doğrudan hastaneye sevk edildi.

NASA, diğer astronotların tıbbi gizliliğini tehlikeye atmamak adına olayın detaylarını gizli tutarken, benzer durumların yaşanıp yaşanmadığını görmek için eski tıbbi kayıtları incelemeye aldı.

Görevin iptalinden dolayı üzüntü duyan ancak NASA yöneticisi Jared Isaacman'ın desteğiyle moral bulan Fincke, bir gün yeniden uzaya dönmenin hayalini kuruyor.