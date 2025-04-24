YouTube Music kullanıcıları artık Instagram'da şarkı sözlerini paylaşabilecek

Haber Merkezi

Google'ın popüler müzik akış hizmeti YouTube Music, rakipleri Spotify ve Apple Music'te bir süredir bulunan kullanışlı bir özelliği kendi platformuna getirmeye hazırlanıyor.

Uygulama, artık şarkı sözlerinin belirli kısımlarını doğrudan Instagram Hikayeleri veya diğer sosyal medya platformlarında paylaşma yeteneğini test ediyor.

Bu yeni YouTube Music şarkı sözü paylaşım özelliği, kullanıcıların müzikle etkileşimini artırmayı hedefliyor.

YOUTUBE MUSIC ŞARKI SÖZÜ PAYLAŞIMI NASIL ÇALIŞACAK

Test edilen özelliğe göre, kullanıcılar şarkı sözlerinden paylaşmak istedikleri belirli satırları seçebilecekler. Seçim yapıldıktan sonra, bir 'Sonraki' düğmesi ve ardından 'Paylaş' seçeneği görünecek.

'Paylaş' seçeneğine dokunulduğunda, Instagram da dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarının bulunduğu bir menü açılacak.

Android Central tarafından bildirildiği üzere, kullanıcılar paylaşılan YouTube Music şarkı sözü kartının görsel sunumunu farklı renk paletleri seçerek özelleştirebilecekler.

Ayrıca, şarkı sözü kartını bir resim olarak indirip platformlar arasında manuel olarak paylaşma seçeneği de sunulacak.