YouTube, Netflix ve Disney+ aboneliği satacak

YouTube, farklı yayın platformlarına tek bir noktadan ulaşmayı sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Son yıllarda Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük isimlerin de video akış hizmeti pazarına girmesiyle birlikte sektörde rekabet iyice kızıştı.

Başta Netflix olmak üzere sinema sektöründe büyük bir pazar payına sahip olan video abonelik hizmetleri, son zamanlarda ise zor günler geçirmeye başladı.

Enerji fiyatlarında ve yaşam maliyetinde son zamanlarda yaşanan artış nedeniyle, milyonlarca hanenin aboneliklerini iptal ettirdiği söyleniyor.

Son zamanlarda ise şirketler, abonelik satmanın yeni yollarını arıyor. Görünüşe göre YouTube, yayın akış servislerinin imdadına yetişecek.

YouTube abonelik satmaya başlayacak

YouTube, farklı yayın platformlarının yer aldığı bir pazar yeri geliştirmeyi amaçlıyor. Farklı platformlara tek noktadan erişimi sağlayacak olan hizmet, bu yılın sonbahar aylarında YouTube'a eklenecek.

Bu sayede kullanıcılar, YouTube üzerinden abonelik satın alabilecek ve tek noktadan platformlara erişebilecekler.

Öte yandan, bu sistemle birlikte yayın platformlarının, kazançlarının bir kısmını Google ile paylaşması gerekecek. Bu durumda paylaşımın nasıl yapılacağına dair henüz bir bilgi yok.



2022-08-16

