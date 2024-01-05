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Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi Apple hisselerine yönelik tavsiye, bir hafta içinde ikinci kez aşağı yönde revize edildi. Yılın ilk haftasında Apple'ın piyasa değeri 170 milyar dolar azaldı. Apple ile Microsoft arasındaki fark 100 milyon doların altına inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.