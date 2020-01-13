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Tel Abyad'da asayiş yerel polislerde

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad’da, Türkiye’de eğitilen 420 Suriyeli polis, göreve başladı.

AA | 13.01.2020 - 17:28..
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad, 13 Ekim 2019'da teröristlerden temizlenmişti.

Töreristlerden temizlenen bölgelerde asayiş, Türkiye'de eğitimini almış yerel polisler tarafından sağlanacak.

TÜM EĞİTİMLERİ ALDILAR

Yerel polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi, el yapımı patlayıcı imhası ile olay yeri inceleme konularında uygulamalı eğitimler aldı.

420 YEREL GÜVENLİK GÜCÜ

AA muhabirine açıklamada bulunan Tel Abyad Emniyet Müdürü Fayiz Muhammed, "Türkiye’de yaklaşık bir ay boyunca eğitim aldık. Bugün itibariyle kent merkezinde 420 yerel güvenlik gücü olarak göreve başladık. Birimlere ayrılarak bölgede asayişi sağlayacağız." diye konuştu.

Terörle mücadele, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile olay yeri inceleme birimleri olarak hizmet edecek yerel polisler, kent merkezindeki kontrol noktalarında konuşlanacak.

Yerel polisler, kullanacakları binek araçları da teslim aldı.

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