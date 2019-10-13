Telefon tamircisine saldırı kamerada

Konya'nın Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi'ndeki telefon tamircisi Osman B., iş yerinde bulunduğu sırada apartman giriş-çıkış sebebi nedeniyle apartman yöneticisi İsmail Y. ile tartıştı.

BİBER GAZI İLE ETKİSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞTILAR

Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan yönetici, bir süre sonra yanında oğlu ve arkadaşlarıyla iş yerine tekrar geldi. Yönetici ve yanındakiler yanlarında getirdikleri biber gazını, iş yeri sahibi Osman M. ve 14 yaşındaki yeğenine sıkarak, etkisiz hale getirmeye çalıştı.

DEMİR, TAŞ VE SOPALARLA MALZEMELERİ KIRDILAR

Saldırganlar iş yeri sahibini sopa ve topaç diye tabir edilen demir toplu zincirle darbetmeye başladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baskına gelen şahıslar, iş yerinden çıkartıldı. Şahıslar yaklaşık iki dakika sonra tekrar iş yerine girerek içeride bulunan malzemelere demir, taş ve sopalarla zarar verdi.

Biber gazlı, demirli, sopalı baskın anı kamerada İZLE

Saldırganlar sonrasında olay yerinden uzaklaştı.

"İSTEREK YAPMIŞLAR"

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından iş yeri sahibi Osman B., polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu. İş yeri sahibinin kardeşi Sami B., "Daha önceden bu şahıslarla yaşanmış bir olayımız yoktu. Yalnız kardeşim sabah saatlerinde bu şahıslarla sözlü olarak tartışmış. İsmini bilmediğimiz şahıslar, iş yerimize gelerek kısa sürede camları, tezgahları camları kırmışlar. İçerideki elemanlarımı yaralamışlar, kasten bilerek isteyerek yapmışlar." dedi.

"ÇETE OLARAK DEĞERLENDİRİLSİN"

İş yerine saldırıda bulunan şahıslarla daha önceden bir sıkıntılarının olmadığını belirten Sami B., "Biz daha sonra güvenlik kamerası görüntülerine baktığımızda piyasada illegal yerlerde satılan topaç dediğimiz malzeme ile camı kırmışlar, kapılara zarar vermişler. Bir de içeriye biber gazıyla girmişler. O sırada içeride kardeşime ve 14 yaşındaki yeğenime biber gazı sıkmışlar. Biz şikayetçi olduk. Ben bu olayın çete olarak değerlendirilmesini istiyorum savcımızdan. Birkaç kişinin araçta beklediği iki üç kişinin buraya geldiği ve yıkıp yaktığı anların kamera görüntüleri var." şeklinde konuştu.