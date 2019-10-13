taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Telefon tamircisine saldırı kamerada

Konya'da telefon tamircisi olarak faaliyet gösteren bir iş yeri, ellerinde bıçak, demir, sopa ve taş bulunan şahıslar tarafından basıldı.

İHA | 13.10.2019 - 15:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Konya'nın Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi'ndeki telefon tamircisi Osman B., iş yerinde bulunduğu sırada apartman giriş-çıkış sebebi nedeniyle apartman yöneticisi İsmail Y. ile tartıştı.

BİBER GAZI İLE ETKİSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞTILAR

Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan yönetici, bir süre sonra yanında oğlu ve arkadaşlarıyla iş yerine tekrar geldi. Yönetici ve yanındakiler yanlarında getirdikleri biber gazını, iş yeri sahibi Osman M. ve 14 yaşındaki yeğenine sıkarak, etkisiz hale getirmeye çalıştı.

DEMİR, TAŞ VE SOPALARLA MALZEMELERİ KIRDILAR

Saldırganlar iş yeri sahibini sopa ve topaç diye tabir edilen demir toplu zincirle darbetmeye başladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baskına gelen şahıslar, iş yerinden çıkartıldı. Şahıslar yaklaşık iki dakika sonra tekrar iş yerine girerek içeride bulunan malzemelere demir, taş ve sopalarla zarar verdi.

Biber gazlı, demirli, sopalı baskın anı kamerada İZLE

Saldırganlar sonrasında olay yerinden uzaklaştı.

"İSTEREK YAPMIŞLAR"

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından iş yeri sahibi Osman B., polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu. İş yeri sahibinin kardeşi Sami B., "Daha önceden bu şahıslarla yaşanmış bir olayımız yoktu. Yalnız kardeşim sabah saatlerinde bu şahıslarla sözlü olarak tartışmış. İsmini bilmediğimiz şahıslar, iş yerimize gelerek kısa sürede camları, tezgahları camları kırmışlar. İçerideki elemanlarımı yaralamışlar, kasten bilerek isteyerek yapmışlar." dedi.

Telefon tamircisine saldırı kamerada

"ÇETE OLARAK DEĞERLENDİRİLSİN"

İş yerine saldırıda bulunan şahıslarla daha önceden bir sıkıntılarının olmadığını belirten Sami B., "Biz daha sonra güvenlik kamerası görüntülerine baktığımızda piyasada illegal yerlerde satılan topaç dediğimiz malzeme ile camı kırmışlar, kapılara zarar vermişler. Bir de içeriye biber gazıyla girmişler. O sırada içeride kardeşime ve 14 yaşındaki yeğenime biber gazı sıkmışlar. Biz şikayetçi olduk. Ben bu olayın çete olarak değerlendirilmesini istiyorum savcımızdan. Birkaç kişinin araçta beklediği iki üç kişinin buraya geldiği ve yıkıp yaktığı anların kamera görüntüleri var." şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı kaza yaptı

Acun Ilıcalı kaza yaptı

239
Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

578
Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

324
Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar

Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar

131
KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

609
Metin Feyzioğlu sınıra gitti

Metin Feyzioğlu sınıra gitti

292
YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir