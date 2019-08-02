taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5975
Euro
6.2145
Altın
1436.27
Borsa
101039.43
Gram Altın
258.818

Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA | 02.08.2019 - 10:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

1409 OPERASYON, 1372 GÖZALTI, 42 TUTUKLAMA

Türkiye genelinde yapılan operasyonların tümünü de kapsayan bir değerlendirme yapan Çataklı, "2019 Temmuz ayında 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapıldı. Temmuz ayında kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 246 operasyonda 2 bin 372 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 270 bin 270 litre kaçan akaryakıt ve 920 bin 247 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Önümüzde Kurban Bayramı var. Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerini alacağız." dedi.

Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

75
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

116
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

138
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

84
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

69
ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

27
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir