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Temsili Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı

Sivas Belediyesi'nde tiyatro eğitmeni olarak görev yapan Bülent Olgun, her yıl Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışında Atatürk'ü canlandırıyor.

DHA | 18.12.2019 - 16:03..
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Temsili Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin bahçesinde düzenlenen törene; Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, sivil toplum örgütleri, dernek temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Cumhuriyet Üniversitesi İnkılap Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Ergun Tarıkahya, Milli Mücadele yıllarını ve Atatürk'ün Sivas’tan ayrılışını anlattı.

Temsili Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı VİDEO

"BUGÜN ONU HAYAL EDECEĞİZ"

Vali Salih Ayhan, 100'üncü yılda 4 Eylül Sivas Kongresi'nde geçmişi yad etmek, geleceğe umutla bakmak adına çok güzel çalışmaların yapıldığını belirterek, "250 tane etkinlik yapıldı. Bu sene ziyadesiyle kongremizin 100'üncü yılını herkese hatırlattık. O farkındalığı, o ruhu, o anlayışı, geçmişteki anlayışı çok güzel bir şekilde idrak ettik. Bugün de Atatürk'ün Sivas'ta 108 gün kalma sürecinin akabinde Ankara'ya, Sivas'tan aldığı ilhamla, Sivaslıların desteği ile Cumhuriyet ile oluşturduğu felsefeyle beraber buradan ayrılışının 100'üncü yılında hep beraber uğurlayacağız. 100 yıl önce Sivaslılar nasip sahip çıktıysa, 100 yıl sonra da aynı anlayışla bugün onu hayal edeceğiz ve buradan Atatürk'ü Ankara'ya uğurlayacağız." dedi.

Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, temsili olarak canlandırıldı -2

BELEDİYE ÇALIŞANI HER YIL ATATÜRK'Ü CANLANDIRIYOR

Konuşmaların ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünden Atatürk'ü canlandıran Sivas Belediyesi tiyatro eğitmeni Bülent Olgun'u yolcu etti. O döneme ait bir araca binen Olgun, yol üzerindeki vatandaşları selamladı.

Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, temsili olarak canlandırıldı -1

Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, temsili olarak canlandırıldı -3

Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, temsili olarak canlandırıldı -4



Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, temsili olarak canlandırıldı -5



Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, temsili olarak canlandırıldı -6






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