Teoman'ın Erzurum konseri üşüttü

Teoman, Erzurum'da konser verdi. Sıcaklığın sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü açık hava konserinde, Teoman ve ekibi sahneye postal, boğazlı kazak, eldiven ve montlarla çıktı.

TEOMAN HAYRANLARINI SOĞUK ETKİLEMEDİ

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın, 2 bin 400 rakımındaki bir otelin bahçesinde, soğuk havaya rağmen konser veren Teoman, hayranlarını coşturdu.

Görevliler, Teoman ve ekibinin üşümemesi için sahnenin dört tarafına ısıtıcılar yerleştirdi.

KONSER 1 SAAT SÜRDÜ

Seyircilerin üşümemesi için de, belirli aralıklara konulan variller içinde ateş yakıldı. Sevinç gösterileri eşliğinde sahneye çıkan Teoman'ın, sevilen şarkılarına zaman zaman hayranları da eşlik etti. Üşümemek için sahneye kalın kıyafetlerle çıkan Teoman'ın konseri, yaklaşık bir saat sürdü.