Termosifon nedir

Termosifonların su depoları 5 ile 120 lt arasında çeşitli büyüklüklerde yapılır. Depo hacmi büyük olan termosifonların ısıtıcı güçleri de büyüktür. Isıtıcı güçleri 400 W ile 6000 W arasında değişmektedir.

SUYUN SICAK KALMASINA YARAR

Genellikle ev tipi termosifonlarda ısıtıcı güçleri 1980 W’tır. Rezistans devresine seri olarak bağlı bir termostat suyun istenilen sıcaklıkta sabit kalmasını sağlar.

UYARI VERİR

Sıcaklık istenilen seviyeden aşağı düştüğünde otomatik olarak devreye girer ve rezistans çalışır. İstenilen sıcaklığa ulaştığında ise kontakları açılarak rezistansı devre dışı bırakır.

SOĞUK VE SICAK SU GİRİŞİ

Termosifonların suyu ısıtma zamanları gücü ile orantılıdır. Gücü büyük olan termosifon daha kısa sürede suyu ısıtır. Termosifonların bir soğuk su girişi ve bir de sıcak su çıkışı vardır.

OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRER

Musluk açıldığında soğuk su girişinden termosifon içine su dolar. Termostatın düğmesi istenilen sıcaklığa kadar çevrilerek rezistansı devreye sokar.

Ayarlanan ısı derecesine ulaştığında ise termostat rezistansa giden enerjiyi keser. Sıcak su çıkışından ise ısınmış su dışarı alınarak kullanılır.



