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Tesla, koronavirüs nedeniyle Çin'deki fabrikasını kapattı

Koronavirüs nedeniyle Çin hükümetinin isteğini geri çevirmeyen Tesla, Şanghay'daki üretim fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 17:06..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar, en az 170 kişi yaşamını yitirirken, ülkedeki birçok şehir karantina altına alındı. Çin hükümeti, binlerce kişiye bulaşan virüs nedeniyle şirketlerden çeşitli önlemler almasını istiyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmişti.

Bir süre önce Çin'deki fabrikasının bir bölümünde Model 3 araçlarını üretmeye başlayan Tesla, geçtiğimiz günlerde de üretilen araçların ilk teslimatını gerçekleştirmişti.

Ancak Çin hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle Tesla'dan fabrikasındaki üretimi durdurmasını istedi.

tesla

TESLA ÜRETİMİ GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

Çin hükümetinin bu isteğini geri çevirmeyen Tesla, Şanghay şehrine kurduğu fabrikadaki üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı. Tesla’nın Finans Müdürü Zach Kirkhorn, fabrikanın 9 Şubat'a kadar kapalı kalmasını planladıklarını söyledi.

Tesla, Çin'de kullanılan bütün Tesla otomobilleri için 28 Ocak itibarıyla şarj istasyonlarını da ücretsiz yapmıştı. Çinli kullanıcılar, salgın tamamen sonlanana kadar otomobillerini ücretsiz bir şekilde şarj edebilecek.

tesla

DİĞER ŞİRKETLER DE ÖNLEM ALIYOR

Koronavirüs salgını, Çin'de faaliyet gösteren diğer büyük şirketleri de etkiliyor. Xiaomi'nin fiziksel mağazalarını geçici olarak kapatmasının ardından, Google da ülke genelindeki bütün ofislerini kapattığını açıkladı.

Ayrıca Facebook ve Apple gibi şirketler de çalışanlarına, Çin'e seyahat engeli uyguladı.

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Tesla, koronavirüs nedeniyle Çin'deki fabrikasını kapattı

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