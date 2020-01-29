Tesla, koronavirüs nedeniyle şarj istasyonlarını ücretsiz yaptı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar, en az 132 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişiye bulaşan virüs, 11 milyonluk şehirde yaşamı durma noktasına getirirken, birçok teknoloji şirketinin de çeşitli önlemler almasına neden oldu.

Örneğin Huawei, geliştirici konferansını ertelemek zorunda kalırken, başka bir Çinli şirket Xiaomi ise fiziksel mağazalarını geçici olarak kapatmıştı.

Çin'deki birçok şehir karantina altında bulunuyor ve bölgedeki toplu taşıma araçları salgın nedeniyle kullanılamıyor. Bu nedenle insanlar, kendi arabalarıyla seyahat etmek zorunda kalıyor.

TESLA, ŞARJ İSTASYONLARINI ÜCRETSİZ YAPTI

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de kullanılan bütün Tesla otomobilleri için şarj istasyonlarını ücretsiz yaptı. Çinli kullanıcılar, salgın tamamen sonlanana kadar otomobillerini ücretsiz bir şekilde şarj edebilecek.

ÇİN'İN TESLA İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmişti.

Bir süre önce Çin'deki fabrikasının bir bölümünde Model 3 araçlarını üretmeye başlayan Tesla, geçtiğimiz günlerde de üretilen araçların ilk teslimatını gerçekleştirmişti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.