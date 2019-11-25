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Tesla, süper hızlı şarj istasyonlarını kullanıma sundu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, otomobillerin daha hızlı şarj olmalarını sağlayan, Superchargers V3 modellerini piyasaya sürdü.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 10:00..
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Yıllardır kullanılan benzinli otomobiller, yerini yavaş yavaş elektrikli otomobillere bırakırken, buna en çok katkı sağlayan şirketlerde biri de Tesla. Şirket, elektrikli otomobil pazarının büyümesi için, hızlı şarj istasyonlarının her yerde bulunması gerektiğini düşünüyor.

Tesla, resmi web sitesinden yayınladığı bir duyuruda, V3 Supercharger isimli yeni şarj istasyonlarını tanıttı.

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DAHA HIZLI ŞARJ EDİYOR

Tesla'nın yeni şarj istasyonları, 5 dakika şarj ile 120 kilometreye kadar menzil vadediyor. Şirket, V3 Supercharger ile şarj dolum sürelerini de yüzde 50 oranında kısaltacak. Yeni şarj istasyonları, aynı zamanda aracın içindeki bataryayı uygun sıcaklığa getitrerek, ortalama şarj sürelerini 15 dakikaya kadar düşürecek.

Tesla'nın şu anda Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da 12 bin Superchargers şarj dolum noktası bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Şirket, kullanıcılara daha kısa şarj süreleri sunarak diğer rakiplerinden de bir adım öne geçecek.

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Tesla, süper hızlı şarj istasyonlarını kullanıma sundu

Tesla, süper hızlı şarj istasyonlarını kullanıma sundu

Tesla, süper hızlı şarj istasyonlarını kullanıma sundu

Tesla, süper hızlı şarj istasyonlarını kullanıma sundu

Tesla, süper hızlı şarj istasyonlarını kullanıma sundu

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