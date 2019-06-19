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Tesla sürücüsü, 50 kilometrelik yol boyunca otomobilde uyudu

Elektrikli otomobil Tesla kullanan bir sürücü, 50 kilometrelik yol boyunca arabanın içinde uyurken görüntülendi.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 10:12..
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Modern teknolojilerden beklentilerimiz, zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, tamamen kendi kendine giden bir araç yaratma konusunda çalışmalarına devam ederken, bu durum Tesla . kullanıcılarının da kendilerine bir hayli güvenmesine neden oluyor.

Tesla otomobilinin içinde uyuyan sürücülere, bir yenisi daha eklendi. Güney Kaliforniya'daki en işlek otoyollardan birinde çekilen aşağıdaki görüntüler, Tesla'nın sürücü koltuğunda uyuyan şoförü gösteriyor.

Tesla sürücüsü otomobilin içinde uyurken görüntülendi VİDEO

Görüntüleri kaydeden görgü tanığı Shawn Miladinovich, ''Aracın yanından geçerken sürücünün tamamen uyuduğunu fark ettim ve elleri direksiyona hiçbir şekilde temas etmiyordu. Aradan dakikalar geçmesine rağmen yaklaşık 50 kilometrelik yoldan sonra sürücü hala uyuyordu.'' ifadelerini kullandı.

UYARILAR HİLE İLE DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR

Tesla otomobilleri, sürücüsüz moda geçtiğinde belirli bir süre sonra direksiyona dokunulması gerektiğine dair bir uyarı veriyor ve böylece sürünün orada olup olmadığını anlayabiliyor. Ancak bazı sürücüler, uyumadan önce direksiyona herhangi bir eşya temas ettirerek bu uyarıdan kurtulmuş oluyor.

tesla

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR HENÜZ TAM GÜVENLİ DEĞİL

Tesla'nın otopilot özelliği şu anda ikinci ve üçüncü aşamada olduğundan, bu durum araçların belirli koşullarda yalnızca kısmen otomatikleştirildiği anlamına geliyor. Yani otomobillerine oldukça güvenen Tesla sürücüleri, aslında canlarını oldukça tehlikeye atmış oluyor.

Sürücüsüz otomobil yarışı arttıkça bu görüntüleri daha sık izleyeceğiz gibi görünüyor. Peki sizce sürücüsüz otomobiller ülkemizde başarılı olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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