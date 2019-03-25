Tespih satan yaşlı adama vuran kişiye cemaatten tepki

İstanbul Avcılar'da bir camiide, tespih satan yaşlı bir adam bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda neye uğradığını şaşıran adam namazdan çıkanlar tarafından yerden kaldırılırken saldırganı da yakalayarak tartakladı.

TESPİH SATAN ADAMI DÖVDÜ

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Cami girişinde bir sandalyeye oturarak tespih satan Ahmet Durusoy, beklemediği bir anda bacağına yediği tekme ve tespihlerinin etrafa savrulması ile neye uğradığını şaşırdı.

CEMAAT SALDIRGANI DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİ

Öğle namazından çıkanlar, yaşlı adamı yerden kaldırırken, cemaat saldırganı tartaklamaya başladı. Bir köşeye sıkıştırılan saldırgan, ihbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nün sivil ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaşlı adam, "Bacağıma niye vurduğunu anlamadım. Tespihlerim etrafa saçıldı" dedi.