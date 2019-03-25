taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.59225
Euro
6.34405
Altın
1321.9
Borsa
99325.92
Gram Altın
237.669

Tespih satan yaşlı adama vuran kişiye cemaatten tepki

Avcılar Merkez Ulu Camii’nde tespih satan Ahmet Durusoy (75), bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle cami cemaati de saldırganı darbetti.

DHA | 25.03.2019 - 18:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Avcılar'da bir camiide, tespih satan yaşlı bir adam bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda neye uğradığını şaşıran adam namazdan çıkanlar tarafından yerden kaldırılırken saldırganı da yakalayarak tartakladı.

Tespih satan yaşlı adama vuran kişiye cemaatten tepki

TESPİH SATAN ADAMI DÖVDÜ

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Cami girişinde bir sandalyeye oturarak tespih satan Ahmet Durusoy, beklemediği bir anda bacağına yediği tekme ve tespihlerinin etrafa savrulması ile neye uğradığını şaşırdı.

Tespih satan yaşlı adama vuran kişiye cemaatten tepki

CEMAAT SALDIRGANI DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİ

Öğle namazından çıkanlar, yaşlı adamı yerden kaldırırken, cemaat saldırganı tartaklamaya başladı. Bir köşeye sıkıştırılan saldırgan, ihbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nün sivil ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaşlı adam, "Bacağıma niye vurduğunu anlamadım. Tespihlerim etrafa saçıldı" dedi.

Tespih satan yaşlı adama vuran kişiye cemaatten tepki

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

589
Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

135
CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

469
Kenan Sofuoğlu saatini çaldırdı

Kenan Sofuoğlu saatini çaldırdı

432
Dolar 5.56 seviyelerine indi

Dolar 5.56 seviyelerine indi

308
Show'daki skeç, Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

Show'daki skeç, Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

158
NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir