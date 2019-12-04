TikTok, kullanıcı verilerini Çin'e sattığı için davalık oldu

Çinli ByteDance şirketinin sosyal medya uygulaması TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırarak oldukça popüler hale geldi. Ancak özellikle ABD gibi ülkeler, uygulamanın Çin ile olan iş birliğine dikkat çekerek kullanıcıları uyarıyor.

TikTok'a dava açan üniversite öğrencisi Misty Hong, kişisel bilgilerinin rızası dışında kullanıldığı iddiasında bulundu.

Hong, uygulamayı indirdiğini ancak hesap oluşturmadığını belirterek, aylar sonra şirketin kendisi adına hesap açtığı ve paylaşmadığı videoları gizlice aldığını öne sürdü.

TIKTOK, KULLANICI BİLGİLERİNİ SATIYOR

Dava kapsamında TikTok, kullanıcıların rızası olmadan üyelik bilgilerini reklam ve kar amaçlı satmak ve bunun üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

Kişisel bilgilerin, ABD'deki kullanıcı profillerini tespit etmek ve kullanıcıları takip etmek için kullanılmış olabileceği ve kullanılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

"KULLANICI BİLGİLERİNİ SAKLAMIYORUZ"

Dünya genelinde yaklaşık 500 bin aktif kullanıcısı olduğu belirtilen TikTok, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Amerikalı kullanıcıların bilgilerini saklamadığını açıklamıştı.

TikTok, kullanıcı bilgilerini Çin'deki sunucularda sakladığı ve bazı videolara da sansür uyguladığı gerekçesiyle son zamanlarda oldukça eleştiriliyor.

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