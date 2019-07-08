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TOKİ, konutları teslim etmeye başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 20 bin 918 konut, 2019 yılının ilk 6 ayında teslim edildi.

AA | 08.07.2019 - 10:21..
  1. Haberler
  2. Toki
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) bu yılın 6 ayında 20 bin 918 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

Konuta erişmekte zorlanan ve daha önce konut sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, dar ve orta gelirli ailelerin yanı sıra engelli, emekli, gazi ve şehit yakınları için de konut üretiyor.

YENİ YUVALARINA KAVUŞTULAR

Vatandaşların konut ihtiyacı ile şehirlerin kentsel dönüşüm zorunluluğunu merkeze alan TOKİ, bir yandan 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerine devam ederken bir yandan da Türkiye'nin her yerinde inşası tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, TOKİ tarafından inşası tamamlanan 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahiplerine teslim edildi. Ankara'da inşa edilen 2 bin 433 konut ile İstanbul'da inşası tamamlanan 883 konutun hak sahipleri bu yıl yeni yuvalarına kavuştu.

TOKİ, konutları teslim etmeye başladı

TEMMUZDA BİN 697 KONUT TESLİM EDİLECEK

Konut teslimlerine devam eden TOKİ, temmuz ayında bin 697 konutu hak sahiplerine teslim edecek. Bu kapsamda, Niğde Bor'da inşası tamamlanan 157 konutun teslimleri 1 Temmuz'da başladı.

TOKİ, konutları teslim etmeye başladı

8 TEMMUZ'DA

Artvin Murgul'da 77, Denizli Sarayköy'de 403 ve Sinop Dikmen'de yapılan 94 konutun teslimleri de 8 Temmuz'da başlayacak.

Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 1. Bölge 1. Etap'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 966 konutun teslimleri ise 10 Temmuz'da başlayacak.

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