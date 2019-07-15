taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7029
Euro
6.4344
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
259.679

TOKİ’den 4 ilde konut satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Manisa, Balıkesir ve Bursa’da açık artırma ile konut satışı gerçekleştirecek.

İHA | 15.07.2019 - 13:49..
  1. Haberler
  2. Toki
Whatsapp ile paylaş
TOKİ’den 4 ilde konut satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Manisa, Balıkesir ve Bursa’da 267 konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.

Açık artırma 30 Temmuz 2019, Salı günü TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 13.00’de gerçekleştirilecek. Açık artırmaya internet üzerinden de teklif verilebilecek.

İSTANBUL'DA 117 KONUT AÇIK ARTIRMADA

İstanbul’da açık artırma yöntemi ile 117 konut satılacak. Ataşehir’de 2+1 ve 3+1 planında 53 konut açık artırmaya sunulacak. Bu konutlar alıcılarına hemen teslim edilecek. Başakşehir Kayaşehir’de ise 4+1 planında 64 konut açık artırma ile satılacak.

Alıcılar İstanbul’daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.

TOKİ’den 4 ilde konut satışı

BURSA'DA 36 KONUT

Bursa’da açık artırma ile satılacak 36 konutun 10’u İznik’te, 4’ü Orhangazi’de, 21’i Osmangazi’de biri de Hamitler’de bulunuyor.

İnşaatı tamamlanmış olan konutlar, 2+1,3+1 ve 4+1 planında yapıldı. Yüzde 25 peşin 120 ay vade ile satılacak konutlar alıcılarına hemen teslim edilecek. Ayrıca, Balıkesir’de 64 konut, Manisa Yunusemre’de 50 konut da açık artırma ile satılacak. Alıcalar, Balıkesir’deki konutlar yüzde 50 peşin 60 ay vade, Manisa’daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma gününde de başvuru yapılabilecektir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

325
Özge Borak'tan evlilik açıklaması

Özge Borak'tan evlilik açıklaması

123
Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

40
Ahmet Kural yeni sevgili yaptı

Ahmet Kural yeni sevgili yaptı

39
Antalya turizminde yeni gün rekoru

Antalya turizminde yeni gün rekoru

80
Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

46
Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir