Tokya'da yarışacak Alman atlet dikkat çekiyor

Alman sporcu Alica Ѕchmidt, Busted Coverage dergisi tarafından yaşayan en güzel ve en seksi kadın atlet seçildi.

"BENİM İÇİN SPOR HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Avustralya menşeli Busted Coverage dergisinin kendisine bu seçimine ilişkin konuşan Ѕchmidt, sporun her şeyden önce geldiğini söyleyerek, "Böyle bir unvanı neden aldığımı bilmiyorum. Benim için spor her şeyden önce gelir. Koşularıma konsantre olmak istiyorum.” dedi.

"ATLETİZM ÜNLÜ OLMA ARACI DEĞİL"

400 metre koşucusu Ѕchmidt, "Instagram'da birbirinden güzel binlerce kız var ancak dikkat çekecek kadar çok hayranları yok. Atletizm benim için yalnızca rekabetçi bir spor, ünlü olma aracı değil.” diye konuştu.

21 YAŞINDAKİ SPORCUNUN ÖNÜ AÇIK

Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak olan ve önümüzdeki yıllarda Alman atletizminin en önemli isimlerinden biri olması beklenen Yukarı Ren doğumlu 21 yaşındaki sporcu, kazandığı yeni unvanla sosyal medyadaki popülaritesini artırdı.

PLAYBOY DERGİSİNİN KAPAK KIZI OLMAYI REDDETTİ

10 binlerde takipçisi olan Ѕchmidt’in en seksi atlet olmasıyla birlikte takiçi sayısı 600 bini geçti. Playboy dergisinin kapak kızı olmasını teklif ettiği Alman atlet, güzelliğiyle değil sportif başarıyla gündeme gelmek istediğini belirterek, bu teklifi geri çevirdi. Ancak pek çok global marka, şimdiden Alica Ѕchmidt'i reklam yüzü yapmak için harekete geçti.

GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYASI VAR

İki yıl önce Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan atlet, 2019’da İsveç’te yapılan U23 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya sahibi oldu.