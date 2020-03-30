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Tokyo'daki kasiyersiz market, hırsızlar için yapay zeka kullanıyor

Tokyo'da açılan ve tamamen kasiyersiz hizmet veren marketin kullandığı yapay zeka, hırsızlık olaylarını tespit etmede başarılı oldu.

Haber Merkezi | 30.03.2020 - 10:00..
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Günümüzde hem hemen her alanda kullanılan yapay zeka teknolojileri, artık kasiyersiz marketlerde de kullanılmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Tokyo'da yeni bir kasiyersiz ve çalışansız market hizmete başladı. Müşteriler, ürünlerini aldıktan sonra ödeme cihazına geçiyor ve ödeme yapıldıktan sonra marketin kapıları açılıyor.

Ayrıca market, insanların satın aldığı şeyleri tespit etmek ve hırsızlık olaylarıyla mücadele edebilmek için 50 farklı kamera ile donatıldı.

market

YAPAY ZEKA İLE HIRSIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Markette kullanılan yapay zeka sistemi, şüpheli davranışları tanımlayabiliyor ve müşterilerin raflardan ne aldığını ve kasada ne ödediğini tek tek tespit ediyor. Ayrıca müşterilerin kıyafetlerin altına sakladığı ürünler otomatik olarak hırsızlık şeklinde değerlendiriliyor.

Marketin geliştiricisi Touch To Go Co şirketinin başkanı Tomoki Akutsu, ''Yapay zekamız farklı açılardan görüntüler yakalayarak sürekli öğreniyor. Bu nedenle markette hırsızlık yapmak neredeyse imkansız.'' ifadelerini kullandı.

amazon

GELECEKTE KASİYERSİZ MAĞAZALAR YAYGINLAŞABİLİR

Kasiyersiz ve çalışansız mağazalar, hem şirketlerin işçilik maliyetlerini en aza indiriyor hem de müşterilerin daha fazla dikkatini çekiyor. Bu nedenle yapay zekaya sahip insansız mağazaların gelecekte daha fazla artacağı söyleniyor. Örneğin Amazon'un hayata geçirdiği Amazon Go mağazalarında herhangi bir çalışan bulunmuyor.

Instagram: @eshteknoloji

 

Tokyo'daki kasiyersiz market, hırsızlar için yapay zeka kullanıyor

Tokyo'daki kasiyersiz market, hırsızlar için yapay zeka kullanıyor

Tokyo'daki kasiyersiz market, hırsızlar için yapay zeka kullanıyor

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