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Trump Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemeyeceğine hükmetti.

AA | 10.07.2019 - 11:31..
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ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna karar verdi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Twitter'da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı. New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada kararını verdi.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE ANAYASA İHLALİ' KARARI

Mahkeme, sosyal medyayı, kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin, beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna hükmetti.

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