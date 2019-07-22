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Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, İsrail-Filistin barış görüşmeleri için bu ay sonu Orta Doğu turuna çıkacak.

AA | 22.07.2019 - 05:29..
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Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

ABD basınında Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan habere göre, Kushner, İsrail-Filistin barış planı içindeki 50 milyar dolarlık ekonomik kalkınma paketine destek için İsrail, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretler gerçekleştirecek.

YÜZYILIN ANLAŞMASI İÇİN "TAHSİLAT" ZAMANI

Kushner öncülüğündeki heyete, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Dışişleri yetkilisi Brian Hook ve Kushner'in yardımcısı Avi Berkowitz de eşlik edecek.

Heyetin ziyaretler kapsamında, geçen ay Bahreyn'de yapılan ekonomik çalıştayın sonuçlarına odaklanması bekleniyor.

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

YÜZYILIN ANLAŞMASI İÇİN İLK ÇALIŞTAY

ABD öncülüğünde, Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da yapılan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de etkinliği boykota davet etmişti.

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

İSRAİL, İŞ İNSANLARIYLA DESTEK VERİYOR

Çalıştaya Filistin'in boykot çağrısına rağmen ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, BAE, Katar ve Fas katılmıştı.

İsrailli yetkililerin davet edilmediği çalıştaya, bu ülkeden iş insanları ve gazeteciler iştirak etmişti.

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

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