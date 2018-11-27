Trump'tan Avrupa'ya: Avrupa'nın bize para ödemesi lazım

ABD ile Avrupa arasındaki ordu krizi devam ediyor. Paris'te fitili ateşlenen Avrupa Ordusu kurulması fikrine Donald Trump karşı durmaya devam ediyor. Mevcut durumda Avrupa'nın da koruyucusu pozisyonunda bulunan ABD'den uzaklaşmaya çalışılırken, Avrupa'ya Trump'tan yeni bir tepki geldi.

"ÖNCE PARAYI ÖDEYİN"

Donald Trump yaptığı açıklamada AB'nin NATO koruması için ABD'ye para ödemesi gerektiğini belirtti. Trump "Paris'in yanışını televizyondan izliyorum. Avrupa'nın askeri koruma karşılığında bize para ödemesi gerekiyor. Ticarette bizden faydalanıyorlar ancak NATO bağlılıklarını yerine getirmiyorlar. Bu durum hemen değişmeli" uyarısında bulundu.

Avrupa ordusuna karşı NATO'ya biraz daha fazla yatırım yapılmasını savunan Trump, mevcut düzenin devam etmesini istiyor. Buna karşılık AB ise orduyu kurarak yerli güvenlik birimleri oluşturmak istiyor. Bu fikir çatışması ABD ile AB arasında çatışmaların oluşmasına neden oluyor.