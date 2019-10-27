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Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 'Az önce çok büyük bir şey oldu' ifadelerini paylaşırken, DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü iddiaları gündeme geldi.

AA | 27.10.2019 - 07:27..
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Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ 16:00'da 'önemli bir açıklama' yapacağı belirtildi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce çok büyük bir şey oldu" derken, 'ne olduğuna' dair bir bilgi vermedi.

Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

"DEAŞ LİDERİ BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Newsweek dergisinin Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Trump'ın onayladığı ifade edilen söz konusu baskının Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi

PENTAGON DOĞRULAMAYA ÇALIŞIYOR

Üst düzey bir Pentagon yetkilisine ve bir ABD Ordusu yetkilisine dayandırılan haberde, 'çok gizli' operasyonda öldürülen kişinin Bağdadi olduğuna dair Pentagon'un 'yüksek inanca' sahip olduğu, ancak detaylı doğrulama için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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