Trump'tan Beyaz Saray'da hamburger partisi

15 Ocak tarihinde hükümetin kapalı olduğu ABD'de Beyaz Saray çalışanlarının önemli bir bölümünün de ücretsiz izne çıkarılması nedeniyle, Kolej Ligi şampiyonu Clemson Tigers'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, genç sporcular için pizza ve hamburger sipariş etmiş, patates kızartması, pizza ve 300'den fazla hamburger sipariş edilmesi davete damga vuran olaylardan olmuştu.

Trump, "Hükümetin kapalı olmasından dolayı, ücreti benim tarafımdan ödenmiş Amerikan fast foodu sipariş ettik" demişti.

BEYAZ SARAY'DA HAMBURGER PARTİSİ

Trump dün bir başka üniversite Amerikan futbolu takımı North Dakota State Bison'ı konuk etti.

Beyaz Saray'ın yemek salonundaki dev masa yine tepeleme hamburger, patates kızartması, kızarmış tavuk, tavuklu sandviç ve sos doluydu. Takımı tanıtan ve nasıl şampiyon olduklarını anlatan bir konuşma yapan Trump, "Şeflerimiz olabilir, şeflerimiz yemek yapabilir, ama bizim 'fast food'umuz var, çünkü ben sizi çok iyi biliyorum, millet" dedi.

Sözleri kahkahalarla karşılanan Trump, konuşması tamamlanana dek soğumamaları için yiyecekleri sıcak tuttuklarını sözlerine ekledi.