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TTB açlık grevini bitirenler için kılavuz yayınladı

Türk Tabipleri Birliği, Öcalan için açlık grevi yapanlara verdiği büyük destekle biliniyor.

Haber Merkezi | 26.05.2019 - 16:16..
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TTB açlık grevini bitirenler için kılavuz yayınladı

Bazı cezaevlerinde terör suçlarından tutuklu olanlar açlık grevi başlattı. Bu grevler sırasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) çok sayıda bildiri yayınladı.

Türkiye'nin Afrin'de olmasından büyük rahatsızlık duymasıyla tepki çeken TTB, açlk grevindekilerin de yanında oldu.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla açlık grevleri bugün sona erdi. Bu karar açıklanır açıklanmaz TTB bir kılavuz yayınladı.

ÖZET ALGORİTMA

"Açlık grevi sonlandıktan sonra beslenme ve tedavi için özet algoritma" başlıklı kılavuzda açlık grevini sonlandıranların metne uygun hareket etmesi istendi.

TTB açlık grevini bitirenler için kılavuz yayınladı

Yapılan açıklamada, "Açlık grevi yapanların kaybettikleri besinlerin yerine konması ve normal beslemeye geçiş belli kuralları gerektirmektedir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından uzun süre aç kalanlara yaklaşım ve yeniden beslenmeye geçişin gerektirdiği özellikleri içeren algoritma gerekli hazırlıkların yapılması için Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cezaevi Müdürlükleri ve İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiş ve tabip odaları aracılığı ile hekimlere iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TTB açlık grevini bitirenler için kılavuz yayınladı

TTB açlık grevini bitirenler için kılavuz yayınladı

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