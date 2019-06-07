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Tuba Ünsal evli sevgilisi ile Çeşme'de tatil yapıyor

Denizin keyfini süren ikili tüm gün sarmaş dolaş olurken, fotoğraf karesine bir ara Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı girdi. Bu anlar, arkadaş ihaneti olarak yorumlandı.

Detay Haber | 07.06.2019 - 11:57..
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Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşı olan Elisabeth Mas ile Caner Karaloğlu artık hiçbir şekilde bir araya gelmiyor.

ÇEŞME'DE AŞK TATİLİ

Evli olmasına rağmen oyuncu Tuba Ünsal ile birlikte olan Karaloğlu, tüm zamanını sevgilisi ile geçiriyor. Öyle ki Çeşme'de tatil yapan Ünsal ve Karaloğlu, objektiflere yakalandı.

Tuba Ünsal evli sevgilisi ile Çeşme'de tatil yapıyor

SAMİMİ POZLAR

Sevgililer tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkarırken; el ele denize girip aşka geldi. Çeşme'deki plajda sarmaş dolaş gezinen çifte, bir ara Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı da katıldı.

Tuba Ünsal evli sevgilisi ile Çeşme'de tatil yapıyor

'ARKADAŞ İHANETİ' YORUMU YAPILDI

Caner Karaloğlu'nun evli olduğu model Elisabeth Mas'ın en yakın arkadaşı olan Şeyma Subaşı'nın Tuba Ünsal ile olan samimi halleri, arkadaş ihaneti olarak yorumlandı.

Tuba Ünsal evli sevgilisi ile Çeşme'de tatil yapıyor

BOŞANMA TAVSİYESİNDE BULUNMUŞTU

Elisabeth Mas'ın bu fotoğraf karesine ne yorum yapacağı merak konusu olurken, Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşına boşanması konusunda tavsiyelerde bulunmuş olması yeniden akıllara geldi.

Tuba Ünsal evli sevgilisi ile Çeşme'de tatil yapıyor

Tuba Ünsal evli sevgilisi ile Çeşme'de tatil yapıyor

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