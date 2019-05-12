Tuba Ünsal: Yaptığım iki evlilikten de nafaka almadım

Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı'nın aldığı astronomik nafaka, son zamanlarda magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Cem Çantaş ile ilk evliliğini, ikinci evliliğini de Mirgün Cabas'la yaşayan Tuba Ünsal da, Şeyma Subaşı'nın adını belirtmese de, Türkiye'de birçok erkeği mağdur eden süresiz nafakaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"İKİ EŞİMLE DE KIRMADAN AYRILDIK"

Ünsal, açıklamasında şunları söyledi:

"İki şahane adamdan iki şahane çocuğum oldu. İkisiyle de kırmadan dökmeden ayrıldık. Bu sadece benimle ilgili değildi, eski eşlerimin de katkısıyla oldu. Birini kalpten sevince ayrılıkta canın ne kadar yanarsa yansın o sevgiyi başka bir forma evirmek gerekli. Yoksa bu dünyaya getirmeye karar verdiğimiz çocuk çok etkilenir, yıpranır, hayata karşı baştan müthiş bir korkuyla başlar."





"ERKEK, AYRILIĞIN YÜKÜNÜ ÖMÜR BOYU TAŞIMAK ZORUNDA MI?"

"Nafaka olayının çifte standardını görüyorum. Maalesef pek çok erkek bu konuda zor durumda bırakılıyor. Ayrıldığı karısı gayet sağlıklı, çalışabilecek bile olsa ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Sözüm hayatını evine adamış olan kadınlara değil. Neden erkek ömür boyu ayrılığın maddi yükünü göğüslüyor? İlk kez bunu söyleme gereği duyuyorum; iki ayrılığımda da hiçbir talebim olmadı. Hatta sadece çocuklarımı ve kişisel eşyalarımı aldım çıktım."