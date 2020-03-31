Tülin Şahin'in eşi Türkçe öğreniyor

Ünlü manken Tülin Şahin ikinci evliliğini Portekizli Pedro de Noronha ile Nisan 2018’de Porto’da yapmıştı. Hemen anne olmak için çabuk davranan Şahin, 4 Kasım’da da kızı Siena Leyla’yı dünyaya getirmişti.

TÜRKİYE'DEN AYRILMADI

Koronavirüs salgını başladığından beri evine kapanan Tülin Şahin, karantina günlerini kızı ve eşiyle geçiriyor. İşleri nedeniyle sık sık yurt dışına çıkan Pedro de Noronha, ölümcül gelişmeleri öğrenince Türkiye’den ayrılmadı ve özel bir hoca eşliğinde Türkçe öğrenmeye başladı.

BEBEĞİ İLE TÜRKÇE KONUŞUYOR

İngilizce, Fransızca, Almanca dahil olmak üzere 8 dil bilen Danimarka doğumlu Tülin Şahin, bebeği ile Türkçe konuşuyormuş.