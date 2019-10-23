CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası ile ilgili Kıbrıs'ta yayın yapan bir gazeteye röportaj verdi.

Tunç Soyer, Türkiye'nin adaya müdahale ettiğini söyleyerek "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım." demişti.

Bu ifadeleri tepki çeken Soyer'in demeci verdiği gazete, ses kayıtlarını yayınladı.

"KADERLERİNİ KENDİLERİ BELİRLEMELİ"

Tunç Soyer, gazeteye verdiği demeçte, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada'nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs'ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, adayı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Kaderlerini kendileri belirlemeli. Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından, birlikte karar üretmesinden yanayım. Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil… Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor." demişti.

İDDİALARI REDDETTİ

Gelen eleştirilerin ardından Tunç Soyer, bu sözlerinin üç yıl önce yapılmış bir konuşmadan alındığını, yeni olmadığını söyledi.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gazete ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek, habere konu olan röportajın yeni yapıldığını belirtti. "Gazetecilik ilkeleri gereği" notunu düşen yayın kuruluşu, CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer'in ses kaydını yayınladı.

Tunç Soyer'in Kıbrıs sözlerinin ses kaydı