Tunceli'de tır ile çarpışan araçtaki 4 kişi öldü

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolundaki Akpazar Beldesi mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Alkan Çelik yönetimindeki tır, karşı yönden gelen Ahmet Aydın yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aydın, İbrahim Çelik (24), Aziz Selçuk (44) ve Mahfuz Tektaş (29), olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü Alkan Çelik ise yaralandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ ALTINDA

Kazada hayatını kaybeden 4 kişini cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı tır sürücüsü Alkan Çelik ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.