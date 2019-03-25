Türk polisinin zorlu eğitim süreci

Polis Meslek Yüksek Okulları, Türkiye'nin güvenliği için emniyet teşkilatında görev alacak polis adaylarını en iyi şekilde yetiştirirken, diğer yandan birçok gencin polislik hayaline ulaşmasına imkan sunuyor.

POLİSLERİN ZORLU EĞİTİM SÜRECİ

Milletin can güvenliğini sağlamak adına çoğu zaman kendi canını hiçe sayan, asayiş ve terör gibi birçok alanda 7/24 teyakkuz halinde çalışma yürütün polisler, ÖSYM 2018 KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporuna göre en başarılı yüksek eğitim kurumu olan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarında 2 yıl süren eğitimlerde sağlanan başarının ardından polis memuru olmaya hak kazanıyorlar.

Sarıyer'de 1998 yılında 408 bin metrekare arazi üzerinde hizmete açılan, 40 bin metrekare kapalı alana sahip Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu, bugüne kadar 13 bin 500 mezun verdi. Bu yıl 230'u kadın 932 polis adayının eğitim gördüğü okulda, 14'ü emniyet müdürü olmak üzere 170 personel görev alıyor.

Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor

KARŞILAŞABİLECEKLERİ SENARYOLARA KARŞI BİLİNÇLENDİRİLİYORLAR

Okulda, polis-vatandaş iş birliğinde yaptırılan ikisi kapalı üç halı saha, squash, taekwondo ve korfbol salonları, tenis kordu ve interaktif poligon bulunuyor. Senaryolu poligonda polis adayları, görevleri süresince karşılaşabilecekleri 100 mesleki senaryoya karşı ve olası durumda yapılması gerekenler konusunda bilinçlendiriliyorlar.

TEMEL POLİSLİK EĞİTİMİ VERİLİYOR

Uzman eğiticiler ve akademisyenlerin de katılımıyla eğitim süresince, "Polisliğin temelleri", "Temel hukuk", "Sosyoloji", "Polis müdahale yöntem ve teknikleri", "Halkla ilişkiler ve iletişim", "Silah ve atış uygulamaları", "Devlet idari yapısı ve güvenliği" gibi, 42 başlıkta teorik ve uygulamalı ders işleniyor. Öğrenciler, beden eğitimi dersi dışındaki sportif faaliyetlere serbest zamanlarında katılım sağlıyor.

Ayrıca okulda, kültür-sanat, sinema, spor, gezi ve seyahat, fotoğraf ve el sanatları ile müzik ve halk oyunları kulüpleri bulunuyor. Kulüpler aracılığıyla birçok etkinlik düzenleniyor.

Zorlu ve yoğun eğitimleri disiplinle sürdüren polis adayları, mesleğe en iyi şekilde hazırlanabilmek için çaba sarf ediyor.

TERÖRLE MÜCADELE ETMEK İSTİYOR

Öğrencilerden Diyarbakırlı 21 yaşındaki Figen Dalkılıç, seçiminden ötürü kesinlikle pişman olmadığının altını çizdi.

Dalkılıç, "Saygı duyduğum şerefli bir meslek. İki yıllık zorlu eğitimlerimiz var. Mezuniyetimize 3 ay kaldı, Allah'ın izniyle bu sürenin bitmesini ve göreve başlamayı bekliyoruz. Vatandaşlara, millete yararlı birer birey olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

'AİLEM BİLMİYORDU, GİZLİCE HAZIRLANDIM'

Polisliğe ailesinden gizli hazırlandığını, ailesinin sınava bir gün kala haberinin olduğunu söyleyen Dalkılıç, şöyle devam etti:

"Polisliğe hazırlanırken ailemin haberi yoktu, gizli hazırlandım. Sınavıma bir gün kala haber verdim. Beklemediğim bir tepkiyle karşılaştım. Çok olumlu yaklaştılar. Mülakat yerine kadar kendileri götürdü. Şu an çok mutlular, kesinlikle pişman değiller. Belki tepki verirler, millet görür ya da duyar, belki sıkıntı olur diye düşündüm. Öyle bir tepki vereceklerini düşündüm ama vermediler. Şu an ailem, akrabalarım herkes biliyor ve gurur duyuyorlar."

'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

Malatyalı 22 yaşındaki Sinan Kılıç ise, "Güvenlik sektöründe ülkeye hizmet etmek istiyorum. Küçüklük hayalim buydu. İlk seferinde olmadı, mücadele ettim ve üçüncü senemde kazandım." diyerek, polislik mesleğinin kendisine hitap ettiğini kaydetti.