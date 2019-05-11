Türkiye alım terminalinin yüzde 70’i tamamlandı

Rusya doğalgazını Türkiye’ye getiriyor.

Bu kapsamda başlatılan TürkAkım projesinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

ELEKTRİK BAĞLANTILARINA GEÇİLDİ

Gelinen son noktada, projenin Rusya çıkış tesisleri ve deniz kısmı tamamlandı ve işletime alım süreci sürüyor. Projenin Türkiye alım tesislerinde yüzde 70’lik tamamlanma oranına ulaşıldı. An itibariyle tesisin elektrik bağlantılarının yapılması işlemine geçildi.

TÜRK GAZETECİLERE BRİFİNG

Rusya'daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayacak olan TürkAkım projesinde gelinen son noktaya ilişkin bilgiler Türk gazeteciler ile paylaşıldı. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen bilgilendirme toplantısında TürkAkım Sözcüsü Aslı Toksabay Esen projeye ilişkin en son bilgileri verdi.

TESİSİN TAMAMI HAZIR

Yıl sonunda devreye alınacak hattan, temizlik ve kontrol amaçlı robotlar geçirilmeye başlandı. Projenin Rusya kara çıkışı bölümünde inşaatın tamamlandığını ve işletim sürecinin sürdüğünü belirten Esen, tesisin yüzde 100 bitmiş durumda olduğunu dile getirdi.

DENİZ KESİMİ İLE KARA KESİMİ BİRLEŞTİRİLDİ

Deniz kesimindeki iki hattın tamamlandığını ve denetim ve temizlik sürecinin başladığını açıklayan Esen, “Deniz kesiminin çeşitli bileşenleriyle, kara kesimi birleştirildi. Artık hat tam bir bütün halinde bulunuyor.” diye konuştu.

"PROJE ÇOK RAHAT İLERLİYOR"

Esen, projenin son etabı; Kıyıköy’de bulunan Türkiye alım terminalinin yüzde 70’nin tamamlandığını ve bu sene içerisinde inşaat ve işletime alma sürecinin de sona ereceğini belirterek, “Tesisin elektrik bağlantıları yapılıyor. İşletime alım süreci için hazırlıklar sürüyor. Bu yılın sonunda tesisin işletime alınmasını bekliyoruz. Burada herhangi bir sorun görünmüyor. Proje çok rahat ilerliyor.” dedi.

Rus doğalgazını Türkiye’ye bağlayacak olan projede ilk gazın 2019 yılı sonunda verilmesi planlanıyor.

TÜRKAKIM PROJESİ

TürkAkım projesi, Rusya Anapa’dan Türkiye’de Kıyıköy’e iki paralel hat halinde doğalgaz tedariği sağlamak amacıyla inşa ediliyor. 2016 yılında hükümetler arası anlaşmaların imzalanmasıyla 2018 yılında inşaat süreci başladı. Projeyle, Türkiye’nin ve Güney Avrupa’nın enerji arz güvenliği sağlanacak.

RUS GAZINI TÜRKİYE VE AVRUPA'YA TAŞIYACAK

TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Yıllık iki hat vasıtasıyla 31.5 milyar metreküp gaz taşınacak. 2 bin 200 metre azami derinliğe sahip hatların uzunluğu, her bir hat için 930 kilometre olarak belirtildi.

AMERİKA PROJEYE KARŞI

Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir projeye izma atılması, ABD'de büyük yankı uyandırmış; ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Türk Akımı ile Kuzey Akım-2 boru hatlarının yapımının muhalifi olmaya devam ettiklerini söylemişti.

ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız