Türkiye, en çok Instagram kullanıcısına sahip altıncı ülke oldu

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım ağı Instagram'ın milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde Instagram'ın beğeni sayılarını gizleyeceğinden bahsetmiştik. Her ne kadar bu durum birçok kullanıcı tarafından eleştirilse de uygulama popülerliğini artırmaya devam ediyor.

2019 yılı verilerine göre dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip olan ülkeler sıralamasında Türkiye, 34 milyon ile listenin altıncı sırasına yerleşti.

LİSTENİN BAŞINDA AMERİKA VAR

Ajans Press’in Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2019 yılı itibari ile dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülke Amerika oldu.

110 milyon kullanıcı ile listede lider olan Amerika’nın en yakın rakibinden neredeyse iki katı fark ile önde olduğu belirtildi.

Amerika’nın hemen ardından da 66 milyon kullanıcı ile Brezilya’nın ikinci, 64 milyon kullanıcı ile Hindistan’ın 3’üncü olduğu görülürken listenin devamında yer alan ülkelerin sırasıyla Endonezya, Rusya, Türkiye, Japonya, İngiltere, Meksika ve Almanya olduğu açıklandı.

Instagram kullanıcılarının toplam sayısının ise geçen yıla göre 50 milyonun üzerinde artışla 850 milyonu aştığı kaydedildi.

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