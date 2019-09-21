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Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'in yaptığı operasyonlarla yakayı ele veren şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polis kayıp olan 7 çocuğu da buldu.

DHA | 21.09.2019 - 11:49..
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde gerçekleştirilen 'aranan şahıslar operasyonu'nda, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 kişi yakalandı.

7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin görev aldığı operasyonda, 7 bin 495 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

2 BİN 806 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda 'adam öldürme' suçundan 33, 'hırsızlık'tan 244, 'yaralama'dan 360, 'cinsel suçlar'dan 58, 'yağma'dan 48, 'dolandırıcılık'tan 88, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'dan 101, 'kaçakçılık'dan 45, 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak' suçundan 20, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 kişi yakalandı. Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 653, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 331, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 119, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 30, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 6 kişi olmak üzere bin 139'u hükümlü, bin 667'si yakalama emri ile aranan, toplam 2 bin 806 kişi yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.

Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

KAYIP OLAN 7 ÇOCUK DA BULUNDU

Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 7 çocuk ve 22 yetişkin de bulundu. Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği, 447 adet mermi, 2 kesici-delici alet, 7 kurusıkı tabanca, 24 gram eroin, 52 kök kenevir ve 498 gram esrar ele geçirildi.

Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

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