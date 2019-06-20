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Türkiye Pist Şampiyonası'nda ilk yarışlar başlıyor

Şampiyonada ilk yarışlar, 21-22 Haziran'da Kocaeli'de gerçekleşecek.

AA | 20.06.2019 - 15:16..
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Türkiye Pist Şampiyonası'nda ilk yarışlar başlıyor

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası'nda ilk yarışlar, yarın Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde başlayacak.

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANACAK

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre; super, maxi ve super production olmak üzere 3 ayrı kategoride koşulacak olan yarışlarda, 31 otomobil mücadele edecek.

Özellikle 1.6 turbo motora sahip, belli serbestlikler haricinde standart otomobillere açık olan ve yeni oluşturulan super production kategorisinin, büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

Türkiye Pist Şampiyonası'nda ilk yarışlar başlıyor

EN HIZLI 10 ERKEK 3 KADIN YARIŞACAK

Program, yarın 'TOSFED Yıldızını Arıyor 2019' final elemeleriyle başlayacak. İki grup halinde düzenlenecek elemelerde, 65 aday arasından en hızlı 10 erkek ve 3 kadın 2019 serisinde yarışmaya hak kazanacak.

Daha sonra gerçekleştirilecek super, maxi ve super production antrenman ve sıralama turlarıyla ilk gün sona erecek. Cumartesi günü ise resmi antrenmanların ardından super, maxi ve super production yarışları yapılacak.

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